В фестивале, организатором которого выступило региональное министерство культуры совместно с филармонией республики, приняли участие творческие коллективы всего Северного Кавказа, а также Крыма, Калмыкии, Башкортостана, Сахи (Якутии) и Хакасии.

В программе концертных мероприятий были не только инструментальные, вокальные и хореографические композиции, но и мастер-классы от известных исполнителей этномузыки. Мероприятие прошло на высоком организационном уровне и вполне заслуженно получило высокую оценку творческих людей.