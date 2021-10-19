Хадижа Бекова — лауреат первой степени международного фестиваля-конкурса этнической музыки «Золотая зурна»
Артистка оркестра народных инструментов Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева Хадижа Бекова стала лауреатом первой степени международного фестиваля-конкурса этнической музыки «Золотая зурна», который на днях прошел в Ингушетии, сообщила пресс-служба учреждения.
В фестивале, организатором которого выступило региональное министерство культуры совместно с филармонией республики, приняли участие творческие коллективы всего Северного Кавказа, а также Крыма, Калмыкии, Башкортостана, Сахи (Якутии) и Хакасии.
В программе концертных мероприятий были не только инструментальные, вокальные и хореографические композиции, но и мастер-классы от известных исполнителей этномузыки. Мероприятие прошло на высоком организационном уровне и вполне заслуженно получило высокую оценку творческих людей.