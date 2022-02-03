Хадж

Хадж в 2022 году пройдет в соответствии с эпидобстановкой

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Саудовская Аравия подтвердила намерение проведения Хаджа в 2022 году, но в соответствии с эпидемиологической ситуацией в мире. Об этом сообщил заместителя председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Белан Хамчиев после встречи с министром по делам Хаджа и Умры КСА Тауфиком Ар-Рабиа в Эр-Рияде (ОАЭ).

«Состоялся весьма плодотворный диалог по вопросам организации паломничества российских мусульман в этом году. Стороны выразили уверенность, что хадж-кампания пройдет в установленные сроки, организованно и с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности ввиду общемировой пандемии», — рассказал  Хамчиев.

В ходе беседы участники обсудили вопросы сотрудничества, касающиеся паломничества российских мусульман к святым местам, расположенным в арабском государстве.

Также в ОАЭ с рабочим визитов по вопросу хаджа находится первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов.

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