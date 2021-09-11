Бокс

Хамхоев и Бопап сойдутся в рейтинговом поединке в субботу 

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Боксеры Альберт Хамхоев и Джон Бопап успешно прошли процедуру взвешивания, сообщил газете «Ингушетия» менеджер ингушского спортсмена Хусейн Бузуртанов.

Сегодня, 11 сентября, вечером они сойдутся на ринге в десятираундовом рейтинговом поединке. Для Хамхоева он станет шестым в его профессиональной карьере.

Напомним, что ингушский боксер выступает в качестве профессионала с августа 2019 года. Сейчас на его счету серия из пяти побед, в том числе завоеванный в апреле нынешнего года вакантный Средний титул России.

Для Бопапа нынешний бой уже семнадцатый по счету. Он отправил в нокаут восьмерых соперников и четыре раза сам побывал в нокауте.

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