Хамхоев и Бопап сойдутся в рейтинговом поединке в субботу 

Сегодня, 11 сентября, вечером они сойдутся на ринге в десятираундовом рейтинговом поединке. Для Хамхоева он станет шестым в его профессиональной карьере.

Напомним, что ингушский боксер выступает в качестве профессионала с августа 2019 года. Сейчас на его счету серия из пяти побед, в том числе завоеванный в апреле нынешнего года вакантный Средний титул России.

Для Бопапа нынешний бой уже семнадцатый по счету. Он отправил в нокаут восьмерых соперников и четыре раза сам побывал в нокауте.