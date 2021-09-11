Хамхоев победил Бопапа единогласным судейским решением

Эта победа стала шестой в профессиональной карьере ингушского спортсмена.

Хамхоев дебютировал на профессиональном ринге в августе 2019 года. В апреле нынешнего года он одержал победу над Александром Елизаровым и завоевал вакантный Средний титул России.

Напомним, что ингушский боксер выступает в качестве профессионала с августа 2019 года. Сейчас на его счету серия из пяти побед, в том числе завоеванный в апреле нынешнего года вакантный Средний титул России.

Для Бопапа нынешний бой уже семнадцатый по счету. На его счету 9 побед и 8 поражений.