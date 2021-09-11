Бокс

Хамхоев победил Бопапа единогласным судейским решением

0

Боксер Альберт Хамхоев единогласным решением судей был признан победителем в поединке с южноафриканцем Джоном Бопапом. Десятираундовый бой состоялся сегодня в Красноярске во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина.

Эта победа стала шестой в профессиональной карьере ингушского спортсмена.

Хамхоев дебютировал на профессиональном ринге в августе 2019 года. В апреле нынешнего года он одержал победу над Александром Елизаровым и завоевал вакантный Средний титул России.

Напомним, что ингушский боксер выступает в качестве профессионала с августа 2019 года. Сейчас на его счету серия из пяти побед, в том числе завоеванный в апреле нынешнего года вакантный Средний титул России.

Для Бопапа нынешний бой уже семнадцатый по счету. На его счету 9 побед и 8 поражений.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Более 110 юных спортсменов принимают участие в турнире по самбо на кубок Главы Ингушетии
Бейсджампер получил незначительные травмы при совершении прыжка с горы в Ингушетии
Избиратель может выбрать удобную для него форму и проголосовать — председатель отделения ВОД «Матери России» в Ингушетии
В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 60 человек
Важно, что закон предусматривает открытый список причин для надомного голосования — эксперт
В сельском поселении Зязиков-Юрт Ингушетии школьники рассуждали о внутренней красоте человека
В ингушском Погрануправлении состоялся концерт, приуроченный к 27-й годовщине со дня образования воинской части
Хамхоев и Бопап сойдутся в рейтинговом поединке в субботу 
В образцовом ансамбле «Сийг» ведется набор танцоров в старший состав коллектива
Школьникам сельского поселения Яндаре Ингушетии рассказали, как вести себя на дорогах
Новый корпус «Дома ветеранов» открылся в Назрановском районе Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 