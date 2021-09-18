Выборы

Ханифа Буружева: «Никаких нарушений пока не выявлено»

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Ханифа Буружева — член штаба общественного наблюдения за процессом выборов в Республике Ингушетия, информирует о том, что со вчерашнего дня (то есть, с первого дня выборов) в республике ведется видеонаблюдение за избирательным процессом и на этот момент никаких нарушений пока не выявлено.

Член штаба сказала, что видеонаблюдение ведется 24 часа в сутки, на ночь в участках остаются дежурные. Пока никаких нарушений не выявлено, но если таковые возникнут, то реакция будет мгновенной, — заверила она. Она призвала избирателей сделать свой выбор в пользу того или иного кандидата и партии и проявить свою гражданскую позицию. Она выразила надежду, что избиратели сделают свой выбор, а сами выборы пройдут на должном уровне.

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