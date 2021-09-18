Ханифа Буружева: «Никаких нарушений пока не выявлено»

Член штаба сказала, что видеонаблюдение ведется 24 часа в сутки, на ночь в участках остаются дежурные. Пока никаких нарушений не выявлено, но если таковые возникнут, то реакция будет мгновенной, — заверила она. Она призвала избирателей сделать свой выбор в пользу того или иного кандидата и партии и проявить свою гражданскую позицию. Она выразила надежду, что избиратели сделают свой выбор, а сами выборы пройдут на должном уровне.