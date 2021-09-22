Ханифа Мальсагова: «Выборы прошли спокойно и в штатном режиме, без серьёзных нарушений»

«Наш штаб был организован в феврале текущего года, мы прошли обучение в Ставрополе и стали экспертами-тренерами для местных общественных наблюдателей на обучающих семинарах в республике. Мы обучали будущих наблюдателей, как выявлять, устранять и пресекать возможные нарушения избирательного законодательства. Эксперты интерпретировали различные нарушения, которые могут произойти во время выборов, и предлагали обучающимся разрешить ту или иную ситуацию в рамках правового поля.

В Общественной палате региона также был организован штаб по видеонаблюдению за выборами. Видеостена круглосуточно передавала картинки с участков, у неё днём дежурили 8 экспертов, а ночью — два. Мобильные группы также выезжали на некоторые участки», — сообщила газете «Ингушетия» Мальсагова.

По её словам, задача наблюдателей — контролировать выборы с целью обеспечения их прозрачности, фиксировать нарушения в ходе процедуры голосования и подсчета голосов, следить за соблюдением мер санитарной безопасности. Участие общественных наблюдателей снимает все вопросы по прозрачности выборов.

«Я проголосовала в сельском поселении Кантышево на 711-ом участке. У избирателей было приподнятое настроение, голосование проводилось на позитиве», — поделилась общественница.

Как подчеркнула Ханифа Мальсагова, избранный депутатский корпус должен оправдать доверие граждан, обращать больше внимания на социальные вопросы, встречаться с народом.

«Как член Комитета содействию поиска заложников и без вести пропавших надеюсь, что депутаты услышат чаяния родственников пропавших без вести. Хотелось бы выразить огромную благодарность своим кураторам Ибрагиму Картоеву и Лейле Амерхановой», — обратилась Мальсагова.