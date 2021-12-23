Хава Колоева: «Глава государства собирается выстроить всю цепочку поддержки материнства и детства»

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Хава Колоева

Вопросы на большой пресс-конференции Владимира Путина затрагивали самые разные сферы внутренней и внешней политики России, но многие из них касались социальной сферы.

«Для себя я отметила много положительного в ответах главы государства на вопросы журналистов. Так, власти думают как расширить программу помощи совершеннолетним, а не только детям до 18 лет. Они собираются выстроить всю цепочку поддержки материнства и детства — от рождения до окончания школы», — отметила председатель комиссии по социальной политике и здравоохранению при Общественной палате Ингушетии Хава Колоева.

Также она подчеркнула то, что Владимир Путин особо отметил важность поддержки языков и самобытной народной культуры. По её словам, этот вопрос без внимания главы государства не останется.

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