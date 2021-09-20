Выборы

Хаваж Накастоев: «Выборы прошли на достаточно высоком уровне»

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Хаваж Накастоев

Выборы в Госдуму России и Народное собрание Ингушетии состоялись. Многие эксперты, да и сами избиратели, отмечают хорошую организацию выборов, особенно радуясь тому факту, что они стали настоящим праздником, где было место и танцам, и песням, и угощениям, и доброжелательной обстановке.

В комментариях газете «Ингушетия» по поводу прошедших выборов, Хаваж Накастоев — редактор Ингушского научно-исследовательского института, дал свою оценку этому событию: «Считаю, что выборы прошли на достаточно высоком уровне. Все участки, на которых я побывал, соответствовали современным требованиям и в плане организации работы, и в плане профессионализма работников участковых избирательных комиссий. Никаких нарушений я не заметил, все происходило в рамках порядка и закона.

Что касается явки избирателей, то тут нужно отметить хорошую посещаемость. Считаю своим долгом поздравить депутатов с победой на выборах и пожелать им плодотворной работы на благо нашего народа и всей страны в целом».

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