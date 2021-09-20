Хаваж Накастоев: «Выборы прошли на достаточно высоком уровне»

В комментариях газете «Ингушетия» по поводу прошедших выборов, Хаваж Накастоев — редактор Ингушского научно-исследовательского института, дал свою оценку этому событию: «Считаю, что выборы прошли на достаточно высоком уровне. Все участки, на которых я побывал, соответствовали современным требованиям и в плане организации работы, и в плане профессионализма работников участковых избирательных комиссий. Никаких нарушений я не заметил, все происходило в рамках порядка и закона.

Что касается явки избирателей, то тут нужно отметить хорошую посещаемость. Считаю своим долгом поздравить депутатов с победой на выборах и пожелать им плодотворной работы на благо нашего народа и всей страны в целом».