Хазир Джандаров стал призером первенства Санкт-Петербурга по рукопашному бою
Выпускник спортивной школы сельского поселения Кантышево Хазир Джандаров стал серебряным призером первенства Санкт-Петербурга по рукопашному бою (отбор на первенство России).
Как сообщили в администрации Назрановского района, в августе текущего года спортсмен поступил в Петербургский университет МВД, где успешно выступает на различных соревнованиях за вуз, входит в основной состав команды университета.
Начинал свою карьеру Джандаров в спортивной школе Кантышево, занимаясь вольной борьбой. Он является КМС по этому виду спорта. Тренировал спортсмена опытный наставник Азраил Джандаров.