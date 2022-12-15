Спорт

Хазир Джандаров стал призером первенства Санкт-Петербурга по рукопашному бою

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Выпускник спортивной школы сельского поселения Кантышево Хазир Джандаров стал серебряным призером первенства Санкт-Петербурга по рукопашному бою (отбор на первенство России).

Как сообщили в администрации Назрановского района, в августе текущего года спортсмен поступил в Петербургский университет МВД, где успешно выступает на различных соревнованиях за вуз, входит в основной состав команды университета.

Начинал свою карьеру Джандаров в спортивной школе Кантышево, занимаясь вольной борьбой. Он является КМС по этому виду спорта. Тренировал спортсмена опытный наставник Азраил Джандаров.

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