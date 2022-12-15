Хазир Джандаров стал призером первенства Санкт-Петербурга по рукопашному бою

Как сообщили в администрации Назрановского района, в августе текущего года спортсмен поступил в Петербургский университет МВД, где успешно выступает на различных соревнованиях за вуз, входит в основной состав команды университета.

Начинал свою карьеру Джандаров в спортивной школе Кантышево, занимаясь вольной борьбой. Он является КМС по этому виду спорта. Тренировал спортсмена опытный наставник Азраил Джандаров.