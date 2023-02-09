Хищение более 560 тыс. рублей со счета инвалида расследуют в Ингушетии

«48-летний опекаемый дома-интерната, согласно записи акта смерти, скончался 22 июля 2017 года, а 26 июля 2022-го с его счета были переведены на лицевой счет учреждения 567 тыс. рублей. Их обналичили и присвоили», — сказал источник.

По его информации, мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.