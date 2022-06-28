Хищение более 700 тыс. рублей при ремонте дороги расследуют в Ингушетии

«Установлено, что между администрацией села и обществом с ограниченной ответственностью в 2018 году заключены госконтракты по текущему ремонту асфальтового покрытия по улице Батумская», — сказал представитель прокуратуры.

Как отметил собеседник издания, работы по текущему ремонту асфальтового покрытия, оплаченные в полном объеме, подрядной организацией не выполнены. Таким образом, бюджету республики нанесен материальный ущерб на общую сумму более 703 тыс. рублей.

По результатам проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество).

Расследование уголовного дела находится на контроле ведомства.