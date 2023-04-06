Хищение

Хищение около 1 млн рублей бюджетных средств выявили правоохранители Ингушетии

0

Правоохранители республики совместно с коллегами из УФСБ по Ингушетии выявили хищение 970 тыс. рублей руководителем одного из акционерных обществ, функционировавшего в республике с октября по декабрь 2020 года, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Мужчина предоставил в центр занятости Сунженского района подложные платежные поручения об уплате обязательных страховых взносов и налога на доходы физических лиц по договору о предоставлении субсидии на возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу.

Полицейские приняли у злоумышленника явку с повинной, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК России.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава Ингушетии выразил соболезнования родным и близким погибших тульских полицейских
Земельные участки под ИЖС отведены еще 12 семьям участников СВО из Ингушетии
Махмуд-Али Калиматов выразил соболезнования родным полицейского Башира Хаутиева
Шадиев покинул пост главы Минприроды Ингушетии
Ингушские студенты воплотили свои идеи в бизнес-проектах на форуме «Студ. Бизнес» в Пятигорске
В Карабулаке ведутся работы по благоустройству общественной территории на улице Промысловой
Назначена награда в 3 млн руб. за информацию о бандгруппе, причастной в нападениях на силовиков в Ингушетии
Состояние пострадавших при боестолкновении в Ингушетии полицейских средней тяжести
В России выпустят почтовые марки, посвящённые 100-летнему юбилею Ингушетии
В Ингушетии повысят надежность электроснабжения высокогорного села Ольгетти
Полиция подтверждает гибель трех полицейских при перестрелке в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 