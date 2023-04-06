Хищение около 1 млн рублей бюджетных средств выявили правоохранители Ингушетии
Правоохранители республики совместно с коллегами из УФСБ по Ингушетии выявили хищение 970 тыс. рублей руководителем одного из акционерных обществ, функционировавшего в республике с октября по декабрь 2020 года, сообщает пресс-служба МВД по региону.
Мужчина предоставил в центр занятости Сунженского района подложные платежные поручения об уплате обязательных страховых взносов и налога на доходы физических лиц по договору о предоставлении субсидии на возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу.
Полицейские приняли у злоумышленника явку с повинной, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК России.