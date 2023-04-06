Хищение около 1 млн рублей бюджетных средств выявили правоохранители Ингушетии

Мужчина предоставил в центр занятости Сунженского района подложные платежные поручения об уплате обязательных страховых взносов и налога на доходы физических лиц по договору о предоставлении субсидии на возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу.

Полицейские приняли у злоумышленника явку с повинной, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК России.