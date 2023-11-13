Хищения электроэнергии на 104 млн рублей пресекли в Ингушетии

По количеству выявленных фактов энерговоровства лидирует бытовой сектор — на долю населения приходятся 145%. По объему — юридические лица: 92% украденных киловатт или более 13 млн кВт/ч, сообщили в пресс-службе компании.

По каждому факту специалисты составили акты о неучтенном потреблении энергоресурса. Нарушившие закон потребители заплатят существенно больше стоимости электроэнергии, которую могли бы получить законным путем.

«Неучтенное потребление — это серьезное правонарушение, причиняющее ущерб всему региону. Во-первых, незаконные схемы в любой момент могут стать причиной несчастного случая, пожара, крупного технологического нарушения на энергообъекте. Во-вторых, отрасль теряет денежные средства, предназначенные для реализации производственных программ развития сетевого комплекса, − отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев. — Поэтому борьба с энерговоровством в тесном взаимодействии с правоохранительными органами будет продолжена еще активнее».

«Россети Северный Кавказ» напоминают об административной и уголовной ответственности за хищение электроэнергии. Согласно статье 7.19 Кодекса об административных правонарушениях РФ, самовольное подключение к сетям, а также самовольное (безучетное) использование электроэнергии влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тыс. рублей; на юридических лиц − от 100 до 200 тыс. рублей. Уголовная ответственность за хищение электроэнергии предусматривает меру наказания по ст. 165 УК РФ в виде лишения свободы до двух лет.