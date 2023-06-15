Хлопок в магазине в Ингушетии произошел из-за утечки газа

«В полицию поступило сообщение о том, что накануне в подвальном помещении кафе двухэтажного кирпичного здания в селе Средние Ачалуки на улице Цечоева, принадлежащем 60-летней местной жительнице, произошел хлопок бытового газа», — сказал собеседник.

Выехавшие на место ЧП правоохранители выяснили, что женщина в прошлом году сдала в аренду помещение жителю Назрани. К кафе не был подведен газ, все оборудование работало на электричестве.

По предварительным данным, с фасадной стороны под землей был проложен газопровод, из которого, предположительно, произошла утечка. В результате взрыва пострадала работница 1990 года рождения из упомянутого села. С термическим ожогом верхних и нижних конечностей, а также спины она госпитализирована в реанимацию. По данному эпизоду проверки назначили республиканская прокуратура и СКР.