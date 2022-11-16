Мониторинг

Ход строительства спортплощадок в городе Назрани проверили единороссы Ингушетии

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«Партийный десант» единороссов Ингушетии проверил ход строительства в городе Назрани первого в республике скейт-парка и благоустройство волейбольного поля.

Руководитель РИК «Единой России» Ибрагим Картоев, депутаты Народного собрания региона Мустафа Цуров и Беслан Горчханов, секретарь местного отделения партии Юсуп Богатырев пообщались с подрядчиком. Он сообщил, что при разработке дизайн-проекта учтены особенности передвижения маломобильных групп населения, для их безопасного и комфортного передвижения в проекте предусмотрены съезды с тротуаров и сопряжение бордюрных пандусов с проезжей частью.

Предусмотрено устройство пешеходной дорожки с мощением из брусчатки, озеленение территории, установка фонарей уличного освещения, установка качелей, обустройство малыми архитектурными формами в виде скамеек и урн.

По итогам мониторинга участники провели «круглый стол».

«Сегодня мы проверили ход строительства скейт-площадки и волейбольного поля, строящихся на прибрежной территории городского пруда. Работы ведутся в рамках реализации Народной программы и партпректа «Городская среда». Главная задача — это создать для жителей хорошие условия для занятий спортом. Работы будут завершены в текущем году», — отметил Мустафа Цуров, сообщает пресс-служба Ингушского регионального отделения ВПП «Единая Россия».

Напомним, что в рамках проекта «Партийный десант» представители «Единой России» контролируют выполнение Народной программы партии. Депутаты и активисты партии организуют мониторинг готовности социально значимых объектов, проверяют качество работ, соблюдение сроков строительства и ремонта, получают обратную связь от жителей, подрядчиков, общественников.

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