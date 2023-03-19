Хор Ингушетии вышел во второй тур фестиваля казачьей культуры
Казачий хор Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева занял второе место в отборочном туре Межрегионального фестиваля-конкурса казачьей культуры.
Как рассказал нашему изданию представитель филармонии, отборочный тур проходил дистанционно. Теперь казачий хор под управлением Захират Аушевой станет участником второго тура фестиваля, который состоится 27-29 мая в столице Адыгеи Майкопе.
По словам собеседника, солистка хора, народная артистка Ингушетии Роза Ахциева стала лауреатом третьей степени отборочного тура фестиваля.