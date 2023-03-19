Хор Ингушетии вышел во второй тур фестиваля казачьей культуры

Как рассказал нашему изданию представитель филармонии, отборочный тур проходил дистанционно. Теперь казачий хор под управлением Захират Аушевой станет участником второго тура фестиваля, который состоится 27-29 мая в столице Адыгеи Майкопе.

По словам собеседника, солистка хора, народная артистка Ингушетии Роза Ахциева стала лауреатом третьей степени отборочного тура фестиваля.