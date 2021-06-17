Хореографические ансамбли «Сийг» и «Лоаман оаз» претендуют на звание образцового коллектива

Аттестационная комиссия побывала в ДК сельских поселений Троицкое и Мужичи, где ансамбли «Сийг» и «Лоаман оаз» продемонстрировали не только весь репертуар, но и репетиционный процесс.

Как рассказал художественный руководитель ансамбля «Сийг» Магомед Ужахов, после карантина дети еще не успели полностью восстановить физическую форму, но за каникулы он надеется наверстать упущенное.

Несмотря на стесненные условия: отсутствуют необходимые станки, поручни, зеркала и прочее — коллектив является лауреатом многих фестивалей и конкурсов международного уровня, в том числе и международного конкурса хореографического искусства «Танцемания», который проходил в Москве под эгидой международного совета по танцу ЮНЕСКО.

Также свой репертуар продемонстрировал гостям девичий ансамбль «Лоаман оаз» из сельского поселения Мужичи. Художественный руководитель ансамбля — известный в прошлом танцор, солист прославленного ансамбля «Эрзи» Осман Итазов со своей помощницей Мадиной Экажевой три раза в неделю проводят репетиции, оттачивая каждое движение, прививая детям любовь к искусству, к народным танцам и народной культуре в целом.

Недавно коллектив принял участие в международном фестивале-конкурсе сценического искусства «Величие Кавказских гор», проходившем в городе Аргуне Чеченской Республики. Выступление ансамбля было отмечено представительным жюри дипломом второй степени и кубком. В настоящее время коллектив готовится к участию в международном фестивале фольклора и традиционной культуры «Горцы», который проходит каждое лето в Дагестане. На фестивале «Лоаман оаз» наряду со своими репертуарными танцами покажет зрителям театрально-хореографическую композицию «Хьоалчаг1» — фрагмент «Встреча невесты».

«Все коллективы, которые мы отсмотрели, достойны похвал, они являются показателем, что в селах ведется работа и художественная самодеятельность развивается, но вопрос присвоения звания «Образцовый» будет рассматриваться коллегиально. Аттестационная комиссия будет оценивать претендентов по девяти критериям и по итогам заседания будет принято окончательное решение», — отметил директор Республиканского дома народного творчества, заслуженный работник культуры Ингушетии Ильяс Евлоев.

Напомним, ранее комиссия просмотрела репертуар ансамбля из Карабулака «Таргим», художественный руководитель Адам Беков.