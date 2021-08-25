Фестиваль

Хореографический ансамбль «Онгушт» стал лауреатом международного фестиваля «Хрустальный дельфин»

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Детский хореографический ансамбль «Онгушт» Дома культуры сельского поселения Нижние Ачалуки Малгобекского района стал лауреатом первой и третьей степени VII Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Хрустальный дельфин», сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.

Участие в фестивале, который прошел в городе Туапсе Краснодарского края, принимали более 150 коллективов из разных уголков мира. Ансамбль «Онгушт» представил «Молодежный танец» и свою новую постановку «Вайнахский эпос».

Также специальным призом жюри наградило постановщиков танца «Вайнахский эпос» народных артистов Ингушетии балетмейстеров Джабраила и Зульфию Богатыревых. А международный проект творческого и личностного развития детей и молодёжи «Дети XXI века» (г. Москва) вручил им и художественному руководителю коллектива Саиду Катиеву благодарственные письма.

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