Хореографический ансамбль «Сийг» представит Ингушетию на фестивале в Лондоне
Образцовый хореографический ансамбль «Сийг» из сельского поселения Троицкое Сунженского района представит Ингушетию на Международном фестивале-конкурсе The great London fest, который пройдет в Великобритании с 1 по 30 ноября в онлайн-формате, сообщил газете «Ингушетия» руководитель коллектива, член международного совета по танцу ЮНЕСКО Магомед Имагожев.
По его словам, в мероприятии примут участие старший и младший составы «Сийга», которые представят четыре разнохарактерных хореографических номера. Юные танцоры будут бороться за высокие награды в разных категориях: младший состав будет соревноваться с коллективами, где участникам от 4 до 20 лет, старший состав — с молодежными и государственными коллективами.
Всего в фестивале примут участие около 3 тысяч коллективов из 27 стран Европы и СНГ.
«Надеемся, жюри по достоинству оценит наш коллектив, а для самого ансамбля это отправная точка с новыми подготовленными составами», — отметил Магомед Имагожев.