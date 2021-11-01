Хореографический ансамбль «Сийг» представит Ингушетию на фестивале в Лондоне

По его словам, в мероприятии примут участие старший и младший составы «Сийга», которые представят четыре разнохарактерных хореографических номера. Юные танцоры будут бороться за высокие награды в разных категориях: младший состав будет соревноваться с коллективами, где участникам от 4 до 20 лет, старший состав — с молодежными и государственными коллективами.

Всего в фестивале примут участие около 3 тысяч коллективов из 27 стран Европы и СНГ.

«Надеемся, жюри по достоинству оценит наш коллектив, а для самого ансамбля это отправная точка с новыми подготовленными составами», — отметил Магомед Имагожев.