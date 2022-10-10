Хореографический ансамбль «Таргим» претендует на звание заслуженного коллектива народного творчества

Присвоение ансамблю, успешно работающему на базе Дома культуры города Карабулака, столь высокого звания станет не только оценкой его достижений в области народного художественного творчества, но и того значительного вклада, который он вносит в развитие культурной жизни Ингушетии.

«Творчество детского хореографического ансамбля «Таргим» востребовано. От других коллективов его отличают массовость, высокое техническое и исполнительское мастерство, артистизм и эмоциональность юных исполнителей», — рассказала газете «Ингушетия» заместитель директора РДНТ Марем Котиева.

По ее словам, без участия этого ансамбля в Ингушетии не обходится ни одно значимое мероприятие. Коллектив прославляет родную республику своим творчеством и за пределами региона. С 2013 года «Таргим» неоднократно становился лауреатом многочисленных всероссийских, международных и региональных фестивалей и конкурсов народного творчества.

«Несмотря на свой юный возраст, ребятам из «Таргима» особенно удается подчеркнуть искрометный темперамент ингушей. Их участие в творческих мероприятиях всегда проходит с неизменным успехом, встречая бурные овации зрителей. Глядя на постановки и танцы юных артистов, убеждаешься в профессионализме руководства ансамбля и таланте ребят. Разнообразный репертуар ансамбля полно и ярко раскрывает творческий потенциал его танцоров, музыкантов, певцов и радует сердца зрителей», — поделилась своим мнением Марем Котиева.

Напомним, детскому ансамблю «Таргим», который свои первые шаги делал в 1996 году, летом прошлого года аттестационная комиссия регионального Министерства культуры присвоила звание «Образцовый художественный коллектив Республики Ингушетия». Художественный руководитель коллектива — лауреат премии Правительства Российской Федерации «Душа России» в номинации «Народный танец» Адам Беков.