Хореографический ансамбль «Таргим» стал обладателем Гран-при фестиваля искусств «Золотой орел»

Об этом газете «Ингушетия» рассказал представитель Республиканского дома народного творчества.

По словам собеседника, танцевальный коллектив из Карабулака под руководством хореографа Адама Бекова вновь продемонстрировал свой высокий уровень исполнительского мастерства.

Напомним, конкурс проходил в Назрани. На сцене муниципального Дворца культуры выступили коллективы и исполнители из разных уголков России.