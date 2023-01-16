Хореографический ансамбль «Зори Ингушетии» занял второе место в международном конкурсе «Таланты Евразии»

Организатором мероприятия в Нальчике выступил Мировой Артийский комитет. Свое творчество представили не только коллективы из регионов России, но и Индии, Армении, Афганистана и др. Коллектив, функционирующий в малгобекском Культурно-досугового центре, занял призовое место в номинации «Народный танец».

«Кроме конкурсной программы, для участников проводили мастер-классы, вечера дружбы, экскурсии. Руководители коллективов приняли участие в работе творческих лабораторий, где обменялись опытом работы», — рассказал художественный руководитель ансамбля «Зори Ингушетии» Заурбек Дахкильгов.