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Хореографический ансамбль «Зори Ингушетии» занял второе место в международном конкурсе «Таланты Евразии»

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Детский хореографический ансамбль «Зори Ингушетии» привез из столицы Кабардино-Балкарии награду за второе место в VII Международном конкурсе «Таланты Евразии», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

Организатором мероприятия в Нальчике выступил Мировой Артийский комитет. Свое творчество представили не только коллективы из регионов России, но и Индии, Армении, Афганистана и др. Коллектив, функционирующий в малгобекском Культурно-досугового центре, занял призовое место в номинации «Народный танец».

«Кроме конкурсной программы, для участников проводили мастер-классы, вечера дружбы, экскурсии. Руководители коллективов приняли участие в работе творческих лабораторий, где обменялись опытом работы», — рассказал художественный руководитель ансамбля «Зори Ингушетии» Заурбек Дахкильгов.

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