Художественный руководитель ингушского РДНТ — обладатель новых наград

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Художественный руководитель Республиканского дома народного творчества Ингушетии Асет Абдурзакова — обладатель новых наград, сообщила пресс-служба учреждения.

Дипломом лауреата второй степени международного фестиваля «Дружба народов» в номинации «Методические работы» она награждена за разработку «Юсуп Тегалович Чахкиев — патриот края родного».

А за работу, посвященную народной артистке Ингушетии, заслуженной артистке России Клавдии Ахметовне Евлоевой, «Без остатка посвятила себя» худрук награждена дипломом лауреата третьей степени международного конкурса «Образование и наука, культура и искусство» в номинации «Очерк».

«Кроме своей непосредственной деятельности на посту художественного руководителя РДНТ Ася Абдурзакова проводит большую методическую работу, в которой она делится своими уникальными знаниями и богатейшим опытом деятеля культуры и искусства. Ася Магомедовна очень плодотворно участвовала в различных всероссийских и международных конкурсных проектах и везде была отмечена дипломами победителя», — рассказал собеседник газеты «Ингушетия».

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