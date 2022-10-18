Художница из Норвегии преподнесла в дар музею ИЗО Ингушетии свою картину

Художница, которая вот уже 22 года живет и творит в Норвегии, посетила ингушский музей и преподнесла в дар написанный ею портрет своего отца Темир-Булата Хасановича Котикова.

«Будучи искусным мастером кисти, Марина Темир-Булатовна пишет в разных жанрах и техниках. Её творчество пользуется огромным интересом, а её работы неоднократно выставлялись в ведущих галереях Норвегии», — рассказал заместитель директора музея Алихан Гаирбеков и выразил уверенность, что картина «Портрет отца» украсит любую выставку.

«Работая долгие годы в музее, привыкаешь к тому, что художники говорят о своих картинах, как о своих детях. Поэтому зачастую не сложно уловить нотки тоски, когда художник передает на хранение в музей свою картину, при этом прекрасно осознавая, что среди фондов она всегда будет в сохранности, а в экспозициях ее смогут увидеть многие любители искусства. Даже будь вы хоть самым опытным искусствоведом, вам никогда не постичь, сколько эмоций вкладывает художник в картину, особенно на которой изображен близкий ему человек», — добавил Гаирбеков.

Коллектив Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии выражает искреннюю благодарность и признательность Марине Темир-Булатовне за ее дар.