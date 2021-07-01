Художница из Санкт-Петербурга Марем Дотсон-Торшхоева напишет портреты первых ингушских художников

Свое намерение художница озвучила сотрудникам музея, пообщавшись с ними в ходе своего визита в Ингушетию.

«Многие наши художники, находясь на чужбине, всегда поддерживают с нами контакт, а по приезде на родину первым делом посещают наш музей, зная, что здесь их всегда ждут. Марем Уматгиреевна также порадовала нас своим визитом», — рассказала газете «Ингушетия» заместитель директора музея Ася Евлоева.

По ее словам, ингушским ценителям прекрасного художница знакома по ее персональной выставке «Приглашение к портрету», которая прошла в республике в 2016 году. Выставка имела огромный успех, работы Марем Дотсон-Торшхоевой произвели на посетителей неизгладимое впечатление.

Марем Дотсон-Торшхоева образование получила в Северо-Осетинском художественном училище имени Джанаева, затем в Санкт-Петербургском государственном академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. Преподавала в детской художественной школе в Северной столице, с 2008 года работает в Русской школе живописи. Она участница многих всероссийских и международных выставок. Работы художницы хранятся в частных коллекциях в России и за рубежом.