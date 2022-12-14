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Художник Дауд Ахриев передал в дар музею ИЗО Ингушетии свои картины

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Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии получил в дар от художника Дауда Ахриева шесть живописных работ его кисти, сообщила пресс-служба учреждения.

Торжественная передача работ мастера состоялась накануне. В ней приняли участие родные брат и сестры художника Израил, Диба и Фатима Ахриевы, заместитель министра культуры республики Ильяс Евлоев и сотрудники музея.

Дауд Ахриев живет в США уже более 30 лет, но родина всегда в его сердце — именно об этом говорят его картины, в каждую из которых он вложил преданность и любовь к своей республике и к своему народу. Необычный мир его картин тонко повествует об испытаниях, через которые проходили его близкие. Мастер посвящает свои работы им, их мужеству, стойкости, вкладывая в них свою безграничную к ним любовь. Картину «Восхождение» он посвящает своим отцу и матери — Магомеду и Маритте, картину «Ссылка» — семье Джабраила и Любы Цуровых, картину «Ожидание» — Магомету Озиеву.

Ильяс Евлоев вручил семье Дауда Ахриева благодарственное письмо от министра Залины Льяновой и отметил, что сегодняшнее событие — это неоценимый вклад в развитие культуры республики.

«Данные работы станут авангардом тематических выставок музея. От всех деятелей культуры я благодарю вас и Дауда Ахриева за этот дар», — сказал замминистра.

Диба Ахриева в свою очередь сказала, что это далеко не последний визит в музей, и в планах семьи Ахриевых провести здесь персональную выставку.

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