Худрук ДК сельского поселения Плиево Ингушетии стала лауреатом фестиваля «Российский берег. Летний марафон»

Как сообщили газете «Ингушетия» в сельском учреждении культуры, в номинации «Художественное слово» она прочла стихотворение Константина Симонова «Жди меня» на ингушском языке.

Также президент фестиваля Игорь Власов объявил благодарность заведующей Домом культуры Марет Горчхановой за весомый вклад в развитие творчества и профессиональные качества, проявленные при подготовке участников конкурса.