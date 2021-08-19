Фестиваль

Худрук ДК сельского поселения Плиево Ингушетии стала лауреатом фестиваля «Российский берег. Летний марафон»

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Художественный руководитель Дома культуры сельского поселения Плиево Назрановского района Тамила Плиева стала лауреатом третьей степени IV Международного фестиваля искусств «Российский берег. Летний марафон», который прошел в Крыму.

Как сообщили газете «Ингушетия» в сельском учреждении культуры, в номинации «Художественное слово» она прочла стихотворение Константина Симонова «Жди меня» на ингушском языке.

Также президент фестиваля Игорь Власов объявил благодарность заведующей Домом культуры Марет Горчхановой за весомый вклад в развитие творчества и профессиональные качества, проявленные при подготовке участников конкурса.

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