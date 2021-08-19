Худрук ДК сельского поселения Плиево Ингушетии стала лауреатом фестиваля «Российский берег. Летний марафон»
Художественный руководитель Дома культуры сельского поселения Плиево Назрановского района Тамила Плиева стала лауреатом третьей степени IV Международного фестиваля искусств «Российский берег. Летний марафон», который прошел в Крыму.
Как сообщили газете «Ингушетия» в сельском учреждении культуры, в номинации «Художественное слово» она прочла стихотворение Константина Симонова «Жди меня» на ингушском языке.
Также президент фестиваля Игорь Власов объявил благодарность заведующей Домом культуры Марет Горчхановой за весомый вклад в развитие творчества и профессиональные качества, проявленные при подготовке участников конкурса.