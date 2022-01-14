Культура

Худрук дома народного творчества Ингушетии Абдурзакова — посол культуры Союза женщин России

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Художественному руководителю Республиканского дома народного творчества Ингушетии Асет Абдурзаковой присвоено звание «Посол культуры Союза женщин России», сообщила пресс-служба учреждения.

В соответствии с приказом председателя Союза женщин России Екатерины Лаховой, это почетное звание присвоено ей за заслуги в развитии искусства, за личный вклад в популяризацию национальной культуры, развитие народных промыслов.

Асет Магомедовна Абдурзакова — председатель женсовета Республиканского дома народного творчества. Ее активная гражданская позиция, многочисленные победы в различных конкурсах не остались незамеченными и в правительстве РФ: распоряжением от 17 декабря 2021 г. № 3671-р председателя правительства Михаила Мишустина ей была присуждена премия имени Луначарского за значительный вклад в развитие российской культуры в номинации «Работник культурно-досугового учреждения».

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