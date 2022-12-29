Конкурс

Худрук Дома народного творчества Ингушетии — лауреат конкурса «Российский берег. Новогодний марафон»

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Художественный руководитель Республиканского дома народного творчества Ингушетии Асет Абдурзакова стала дважды лауреатом III открытого Всероссийского многожанрового конкурса «Российский берег. Новогодний марафон», сообщила пресс-служба учреждения.

Участие в конкурсной номинации «Сценарно-режиссерское творчество» принесло ей дипломы лауреата первой и третьей степени.

Следует отметить, что Асет Абдурзакова по итогам прошлых лет неоднократно становилась лауреатом конкурса «Российский берег». Кроме того, она привлекает к участию в нем своих коллег из учреждений культуры региона.

Организаторы конкурса — Международный форум искусств Grand Art при поддержке Минкультуры и Центра народного творчества Крыма, а также Общероссийского благотворительного общественного фонда «Достояние России». Цель мероприятия — сохранение культурного потенциала, развитие межкультурного диалога, приобщение юных талантов к лучшим образцам культуры и искусства.

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