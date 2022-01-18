За методическую разработку «Чахкиев Юсуп Тегалович — патриот края родного» она награждена дипломом лауреата Международной выставки инновационных достижений «На виду». Также данная работа внесена в Сборник научно-исследовательских, методических и творческих работ «Моя Отчизна — 2022».

С творческими проектами и методами разработки можно ознакомиться на официальном сайте РДНТ в разделе «Документы»