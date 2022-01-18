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Худрук Дома народного творчества Ингушетии — лауреат выставки инновационных достижений «На виду»

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Художественный руководитель Республиканского дома народного творчества Ингушетии Асет Абдурзакова вновь отмечена Академией народной энциклопедии, продвигающей международный инновационный проект «Моя Отчизна», сообщила пресс-служба учреждения.

За методическую разработку «Чахкиев Юсуп Тегалович — патриот края родного» она награждена дипломом лауреата Международной выставки инновационных достижений «На виду». Также данная работа внесена в Сборник научно-исследовательских, методических и творческих работ «Моя Отчизна — 2022».

С творческими проектами и методами разработки можно ознакомиться на официальном сайте РДНТ в разделе «Документы»

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