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Худрук Дома народного творчества Ингушетии награждена медалью Союза женщин России

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Художественный руководитель Республиканского дома народного творчества Ингушетии Эсет Абдурзакова награждения медалью Союза женщин России, сообщила пресс-служба учреждения.

Медали активисткам Ингушского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» вручил председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин.

«Эсет Магомедовна Абдурзакова — человек с активной жизненной позицией, внесший неоценимый вклад в сохранение, развитие и популяризацию народной культуры и искусства. С неослабевающим энтузиазмом и увлечением она уже на протяжении нескольких десятилетий служит любимому делу, всецело отдавая себя работе. Нынешняя награда, приуроченная к трёхлетию со дня образования регионального отделения Союза женщин России, — далеко не первая на её блистательном профессиональном пути», — рассказал газете «Ингушетия» представитель пресс-службы.

По его словам, Абдурзакова пользуется большим уважением в коллективе РДНТ, к ее мнению также прислушиваются руководители культурно-досуговых учреждений региона. Она всегда готова прийти на помощь, поделиться своим богатейшим опытом, поддержать добрым словом и придать другим уверенности в своих силах.

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