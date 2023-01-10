Худрук Дома народного творчества Ингушетии поощрена оргкомитетом конкурса «Российский берег»

Организаторы мероприятия поощрили заслуженного работника культуры Ингушетии за высокие профессиональные качества, проявленные при подготовке участников конкурса от республики. Они отметили её энтузиазм, открытость и доброжелательность, а также большой вклад в развитие творчества в регионе и реализацию современных проектов.

«Уже несколько лет талантливые ребята из Ингушетии принимают участие в конкурсе «Российский берег», который проходит в Крыму с 2018 года, и занимают в нем призовые места. Конкурс позволяет не только обмениваться творческим опытом, но и укреплять дружественные связи между участниками из различных субъектов России, а также из стран зарубежья», — рассказала Асет Абдурзакова.

Напомним, задачей творческого проекта «Российский берег» является сохранение и развитие культурного потенциала, межкультурный диалог, приобщение юных талантов к лучшим образцам культуры и искусства.