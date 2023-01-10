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Худрук Дома народного творчества Ингушетии поощрена оргкомитетом конкурса «Российский берег»

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Художественный руководитель Республиканского дома народного творчества Ингушетии Асет Абдурзакова награждена благодарственным письмом организационного комитета III Открытого Всероссийского онлайн-конкурса «Российский берег. Новогодний марафон», сообщила пресс-служба РДНТ.

Организаторы мероприятия поощрили заслуженного работника культуры Ингушетии за высокие профессиональные качества, проявленные при подготовке участников конкурса от республики. Они отметили её энтузиазм, открытость и доброжелательность, а также большой вклад в развитие творчества в регионе и реализацию современных проектов.

«Уже несколько лет талантливые ребята из Ингушетии принимают участие в конкурсе «Российский берег», который проходит в Крыму с 2018 года, и занимают в нем призовые места. Конкурс позволяет не только обмениваться творческим опытом, но и укреплять дружественные связи между участниками из различных субъектов России, а также из стран зарубежья», — рассказала Асет Абдурзакова.

Напомним, задачей творческого проекта «Российский берег» является сохранение и развитие культурного потенциала, межкультурный диалог, приобщение юных талантов к лучшим образцам культуры и искусства.

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