Худрук ингушского РДНТ награждена дипломом конкурса «Победители»

На конкурс она представила методическую разработку, посвященную 125-летию со дня рождения героя гражданской войны Хизира Идиговича Орцханова.

«Это имя вошло в золотой фонд славной истории ингушского народа, а сегодня, благодаря участию в международном проекте, о нем узнали жители других регионов нашей страны», — сказано в релизе.

Отметим, что Республиканский дом народного творчества Ингушетии является постоянным участником конкурса «Победители», проводимого Академией народной энциклопедии Международного инновационного проекта «Моя Отчизна». Асет Абдурзакова традиционно направляет на конкурс свои методические разработки, и все они отмечены призовыми местами.