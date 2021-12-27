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Худрук ингушского РДНТ награждена дипломом конкурса «Победители»

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Художественный руководитель Республиканского дома народного творчества Ингушетии Асет Абдурзакова награждена дипломом второй степени Международного конкурса научно-исследовательских, методических и творческих работ «Победители», сообщила пресс-служба учреждения.

На конкурс она представила методическую разработку, посвященную 125-летию со дня рождения героя гражданской войны Хизира Идиговича Орцханова.

«Это имя вошло в золотой фонд славной истории ингушского народа, а сегодня, благодаря участию в международном проекте, о нем узнали жители других регионов нашей страны», — сказано в релизе.

Отметим, что Республиканский дом народного творчества Ингушетии является постоянным участником конкурса «Победители», проводимого Академией народной энциклопедии Международного инновационного проекта «Моя Отчизна». Асет Абдурзакова традиционно направляет на конкурс свои методические разработки, и все они отмечены призовыми местами.

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