Худрук КДЦ Малгобекского района стала победителем международного конкурса «Моя профессиональная карьера»
Художественный руководитель Культурно-досугового центра Малгобекского района Тамара Ториева стала победителем международного конкурса «Моя профессиональная карьера», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
Тамара Ториева представила на конкурс работу «Жизнь и творчество великих людей» и заняла первое место в номинации «Танец».
Помимо диплома победителя, ей вручено благодарственное письмо от имени председателя оргкомитета Сергея Пестерева, в котором коллектив международного научно-образовательного центра «Моя профессиональная карьера» выражает искреннюю признательность за активное участие в конкурсах, творческое отношение к своей работе, энтузиазм, открытость и доброжелательность.