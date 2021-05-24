Конкурс

Худрук КДЦ Малгобекского района стала победителем международного конкурса «Моя профессиональная карьера»

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Художественный руководитель Культурно-досугового центра Малгобекского района Тамара Ториева стала победителем международного конкурса «Моя профессиональная карьера», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Тамара Ториева представила на конкурс работу «Жизнь и творчество великих людей» и заняла первое место в номинации «Танец».

Помимо диплома победителя, ей вручено благодарственное письмо от имени председателя оргкомитета Сергея Пестерева, в котором коллектив международного научно-образовательного центра «Моя профессиональная карьера» выражает искреннюю признательность за активное участие в конкурсах, творческое отношение к своей работе, энтузиазм, открытость и доброжелательность.

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