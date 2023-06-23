Память

Худрук РДНТ Ингушетии отмечена благодарностью за участие в акции «Мы славим Победу на всех языках»

0

Художественный руководитель Республиканского дома народного творчества Ингушетии Асет Абдурзакова приняла участие во Всероссийской акции «Мы славим Победу на всех языках», сообщила пресс-служба учреждения.

По словам собеседника, мероприятие, посвященное 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом, проходило в онлайн-формате. Цель акции — сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание молодежи в уважительном отношении к героическому прошлому нашей страны.

Асет Абдурзакова за участие в акции была отмечена благодарностью ее организатором — Центром культуры народов России Государственного Российского дома народного творчества имени Поленова, добавил собеседник.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Спикер парламента Ингушетии чествовал выпускников пожарно-спасательного колледжа республики
Гендиректор строительной фирмы в Ингушетии подозревается в хищении при строительстве ДОУ 6 млн руб.
Спикер парламента Ингушетии навестил мать и вдову, потерявшую при нападении боевиков двух сыновей и супруга
В Ингушетии 24 июня пройдут военно-спортивные состязания среди молодежи
В честь Дня молодежи в столице Ингушетии пройдет турнир по стрельбе из лука
В Ингушетии в следующем году построят первый реабилитационный центр для ветеранов СВО
В пришкольных лагерях Ингушетии реализуется проект «Лето Селаlад»
В Малгобеке Ингушетии сформированы участковые избирательные комиссии на пять лет
В Ингушетии стартовал резервный период основного этапа ЕГЭ-2023
В Ингушетии три дня объявлены выходными в честь праздника Курбан-байрам
Единороссы Ингушетии провели мастер-класс по боксу в рамках марафона «Сила России»

Главное

Яндекс.Метрика

 