Худрук РДНТ Ингушетии отмечена благодарностью за участие в акции «Мы славим Победу на всех языках»
Художественный руководитель Республиканского дома народного творчества Ингушетии Асет Абдурзакова приняла участие во Всероссийской акции «Мы славим Победу на всех языках», сообщила пресс-служба учреждения.
По словам собеседника, мероприятие, посвященное 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом, проходило в онлайн-формате. Цель акции — сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание молодежи в уважительном отношении к героическому прошлому нашей страны.
Асет Абдурзакова за участие в акции была отмечена благодарностью ее организатором — Центром культуры народов России Государственного Российского дома народного творчества имени Поленова, добавил собеседник.