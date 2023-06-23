Худрук РДНТ Ингушетии отмечена благодарностью за участие в акции «Мы славим Победу на всех языках»

По словам собеседника, мероприятие, посвященное 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом, проходило в онлайн-формате. Цель акции — сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание молодежи в уважительном отношении к героическому прошлому нашей страны.

Асет Абдурзакова за участие в акции была отмечена благодарностью ее организатором — Центром культуры народов России Государственного Российского дома народного творчества имени Поленова, добавил собеседник.