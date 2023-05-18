Худрук РДНТ Ингушетии представит в Волгограде свои проекты, посвященные ингушам-фронтовикам

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Худрук Дома народного творчества Ингушетии Асет Абдурзакова отправится в Волгоград для участия в обучающем модуле, посвященном методике создания театрализованного представления патриотической направленности, сообщил нашей газете представитель учреждения.

Как рассказал собеседник, обучающее мероприятие пройдет с 19 по 21 мая в рамках Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы», на котором соберутся представители всех регионов страны.

По его словам, участникам предстоит встретиться с главным режиссером открытия фестиваля, профессором кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Санкт-Петербургского государственного института культуры Александром Березиным. Своим опытом поделятся известные хореографы, режиссеры, сценаристы, специалисты в области театрального искусства и детского художественного творчества ГРДНТ имени В. Д. Поленова. Также предусмотрены мастер-классы и посещение гала-концерта.

Как отметил собеседник, Асет Абдурзакова представит коллегам свои проекты, посвященные Великой Победе и фронтовикам из Ингушетии. А организаторам обучающего модуля она подарит книги об участии ингушей в ВОВ, а также издания, посвященные единению Ингушетии с Россией.

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