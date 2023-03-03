Худрук РДНТ Ингушетии стала лауреатом международного конкурса «Российский берег. Zима»

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Худрук Республиканского дома народного творчества Ингушетии Асет Абдурзакова стала лауреатом V Международного многожанрового конкурса «Российский берег. Zима», рассказали нашему изданию в РДНТ.

По словам собеседника, представительница республики прислала на конкурс два проекта в номинации «Сценарно-режиссерское творчество»: «III Республиканский фестиваль исполнителей на национальных инструментах имени заслуженной артистки России К. А. Евлоевой» и сценарий вечера памяти К. А. Евлоевой «Искусству без остатка посвятила себя».

Как отметил источник информации, обе работы Абдурзаковой заняли третье место.

Напомним, конкурс «Российский берег. Zима» проходил в Крыму дистанционно, организовал и провел его Международный форум искусств Grand Art при поддержке регионального Минкультуры.

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