Худрук РДНТ Ингушетии стала лауреатом международного конкурса «Российский берег. Zима»

По словам собеседника, представительница республики прислала на конкурс два проекта в номинации «Сценарно-режиссерское творчество»: «III Республиканский фестиваль исполнителей на национальных инструментах имени заслуженной артистки России К. А. Евлоевой» и сценарий вечера памяти К. А. Евлоевой «Искусству без остатка посвятила себя».

Как отметил источник информации, обе работы Абдурзаковой заняли третье место.

Напомним, конкурс «Российский берег. Zима» проходил в Крыму дистанционно, организовал и провел его Международный форум искусств Grand Art при поддержке регионального Минкультуры.