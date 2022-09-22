Худрук РДНТ Ингушетии станет участницей фестиваля «Платок — символ мира и душа народа»

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Представительница Ингушетии станет участницей Межрегионального фестиваля «Платок — символ мира и душа народа» в Махачкале, который стартует 27 сентября.

Участницей этого культурного форума, который будет проходить в столице Дагестана два дня, станет художественный руководитель Республиканского Дома народного творчества Ингушетии им. заслуженной артистки России Клавдии Евлоевой, посол культуры Союза женщин России Асет Абдурзакова.

Как сообщили в Минкультуры Ингушетии, фестиваль «Платок — символ мира и душа народа» станет одним из ярких событий нынешнего Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Он направлен на укрепление культурных коммуникаций и призван продемонстрировать неповторимую красоту национального платка, который передается от поколения к поколению и отражает историю народов, национальные традиции и стиль современной женщины.

Участников фестиваля ждет насыщенная программа, включающая в себя посещение выставки «Проспект мастеров», праздник творчества «Платок — символ мира и душа народа» и дефиле «Волшебная красота платка». В рамках фестиваля состоится также научно-практическая конференция «История, традиции и современность национального платка», — рассказала Асет Абдурзакова.

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