Худрук республиканского дома народного творчества Ингушетии удостоена премии правительства России

В номинации «Работник культурно-досугового учреждения» премии присудили художественному руководителю Республиканского Дома народного творчества в Ингушетии Асет Абдурзаковой и специалисту по фольклору Межпоселенческого культурно-досугового центра Красночикойского района Забайкальского края Вере Андреевской, говорится в релизе.

В списке лауреатов — режиссеры, аниматоры, педагоги, библиотекари, музейные работники, мастера народного творчества, а также театры из регионов.