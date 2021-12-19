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Худрук республиканского дома народного творчества Ингушетии удостоена премии правительства России

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Утверждены лауреаты премий правительства России в области культуры, сообщается на сайте кабинета министров.

В номинации «Работник культурно-досугового учреждения» премии присудили художественному руководителю Республиканского Дома народного творчества в Ингушетии Асет Абдурзаковой и специалисту по фольклору Межпоселенческого культурно-досугового центра Красночикойского района Забайкальского края Вере Андреевской, говорится в релизе.

В списке лауреатов — режиссеры, аниматоры, педагоги, библиотекари, музейные работники, мастера народного творчества, а также театры из регионов.

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