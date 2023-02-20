Худший показатель по собираемости платежей за мусор оказался в Ингушетии

Отмечается, что вместе с Ингушетией в антилидерах находятся Дагестан и Хабаровский край, лучшие показатели в Саратовской, Магаданской и Ивановской областях.

По данным РЭО, долги в целом по стане за вывоз мусора составили более 90 миллиардов рублей. В 2022 году собираемость платежей в России достигла 91,6%, а объем задолженности — 55,5 миллиарда рублей.