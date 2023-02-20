Худший показатель по собираемости платежей за мусор оказался в Ингушетии

0

Самую низкую собираемость платежей за вывоз твердых коммунальных отходов зафиксировали в Ингушетии, следует из данных Российского экологического оператора.

Отмечается, что вместе с Ингушетией в антилидерах находятся Дагестан и Хабаровский край, лучшие показатели в Саратовской, Магаданской и Ивановской областях.

По данным РЭО, долги в целом по стане за вывоз мусора составили более 90 миллиардов рублей. В 2022 году собираемость платежей в России достигла 91,6%, а объем задолженности — 55,5 миллиарда рублей.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Походные ракетные печи изготовили студенты из Ингушетии для отправки в зону СВО
Ингушетия направляет очередной гуманитарный груз участникам СВО
Отделения Почты России в Ингушетии изменят график работы в праздники
Прокуратура Ингушетии проводит проверку после хлопка газа с пострадавшими в Назрани
В незаконном получении более 3 млн рублей выплат обвиняется жительница Ингушетии 
Три человека пострадали в Ингушетии из-за хлопка газа
Ингушские боксеры стали победителями и призерами открытого первенства Пятигорска
В ингушском Малгобеке ликвидировали одну из крупнейших свалок в стране
Разыскиваемого за грабеж и хулиганство уроженца Узбекистана задержали в Ингушетии
В Ингушетии прошел квест-хакатон «Код будущего»
Незаконное получение 1,4 млн руб. по сертификатам на маткапитал расследуют в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 