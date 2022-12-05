Хусен Дзауров стал бронзовым призером XXV Всероссийского турнира по борьбе самбо

По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», соревнования проходили в городе Сергиев Посад. Дзауров выступал в весовой категории до 64 кг.

В соревнованиях принимали участие боле 200 самбистов в семи весовых категориях из разных регионов России. Они проводятся уже 25 лет по инициативе коллег погибшего милиционера — Сергея Тропинова.

Отмечается, что Хусен Дзауров чуть ранее становился победителем Чемпионата Волгоградской области по самбо среди взрослых (Волгоград) в весовой категории до 64 кг.