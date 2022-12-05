Хусен Дзауров стал бронзовым призером XXV Всероссийского турнира по борьбе самбо
Ингушский спортсмен Хусен Дзауров стал бронзовым призером XXV Всероссийского турнира по борьбе самбо памяти заслуженного тренера РСФСР Сергея Тропинова.
По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», соревнования проходили в городе Сергиев Посад. Дзауров выступал в весовой категории до 64 кг.
В соревнованиях принимали участие боле 200 самбистов в семи весовых категориях из разных регионов России. Они проводятся уже 25 лет по инициативе коллег погибшего милиционера — Сергея Тропинова.
Отмечается, что Хусен Дзауров чуть ранее становился победителем Чемпионата Волгоградской области по самбо среди взрослых (Волгоград) в весовой категории до 64 кг.