Самбо

Хусен Дзауров стал бронзовым призером XXV Всероссийского турнира по борьбе самбо

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Ингушский спортсмен Хусен Дзауров стал бронзовым призером XXV Всероссийского турнира по борьбе самбо памяти заслуженного тренера РСФСР Сергея Тропинова.

По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», соревнования проходили в городе Сергиев Посад. Дзауров выступал в весовой категории до 64 кг.

В соревнованиях принимали участие боле 200 самбистов в семи весовых категориях из разных регионов России. Они проводятся уже 25 лет по инициативе коллег погибшего милиционера — Сергея Тропинова.

Отмечается, что Хусен Дзауров чуть ранее становился победителем Чемпионата Волгоградской области по самбо среди взрослых (Волгоград) в весовой категории до 64 кг.

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