Хусен Муталиев: «Прошедшие выборы были абсолютно демократичными и прозрачными»

«Пока предварительные данные, но уже очевидно, что активность граждан была достаточно высокая. Явка в Гази-Юрте составила чуть больше 80 процентов. Избиратели приходили и дружно голосовали. Кроме того, мы с помощью волонтёров организовывали транспорт для подвоза людей к месту голосования, обеспечили всех горячим питанием. Все сотрудники администрации находились на избирательном участке. Маломобильные пожилые люди проголосовали на дому», — отметил Муталиев.

В Гази-Юрте от депутатов ждут содействия в создании рабочих мест в селе, строительстве ФОКа и детского садика, улучшении снабжения водой.