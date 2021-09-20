Выборы

Хусен Муталиев: «Прошедшие выборы были абсолютно демократичными и прозрачными»

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Глава сельского поселения Гази-Юрт Назрановского района Ингушетии Хусен Муталиев считает, что легитимность выборов подтверждает, прежде всего, отношение к ним граждан.

«Пока предварительные данные, но уже очевидно, что активность граждан была достаточно высокая. Явка в Гази-Юрте составила чуть больше 80 процентов. Избиратели приходили и дружно голосовали. Кроме того, мы с помощью волонтёров организовывали транспорт для подвоза людей к месту голосования, обеспечили всех горячим питанием. Все сотрудники администрации находились на избирательном участке. Маломобильные пожилые люди проголосовали на дому», — отметил Муталиев.

В Гази-Юрте от депутатов ждут содействия в создании рабочих мест в селе, строительстве ФОКа и детского садика, улучшении снабжения водой.

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