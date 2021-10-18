Дзюдо

Хусейн Халмурзиев — серебряный призер «Большого шлема» в Париже

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Серебряную медаль в копилку сборной России по дзюдо накануне в рамках парижского турнира серии «Большого шлема» принес ингушский дзюдоист Хусейн Халмурзиев.

Стартовав со второго круга, в дебютной схватке двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы, победитель трех этапов «Мирового тура» Халмурзиев удержанием выиграл у француза Нгаяп-Амбу. Далее, в четвертьфинальной встрече он уверенно переборол японца Мурао, а в полуфинале в дополнительное время справился с французом Матье. Однако в решающей схватке хозяин татами, японец Нагасава, оказался немного удачливее и за счет успешной атаки на последней минуте сумел заработать балл, став в итоге победителем состязаний в весе до 90 кг.

Завоевав в общей сложности 5 медалей — три «золота» и 2 «серебра», российская сборная расположилась на второй строчке турнирной таблицы, уступив безоговорочным лидерам соревнований японцам, в копилке которых оказалось целых одиннадцать наград — 7 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых. Тройку лидеров замыкают представители Израиля, сумевшие завоевать 2 медали высшей пробы.

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