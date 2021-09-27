Дзюдо

Хусейн Халмурзиев стал бронзовым призером Гран-при Хорватии

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«Бронзу» Гран-при Хорватии завоевал в минувшее воскресенье ингушский дзюдоист Хусейн Халмурзиев, выступающий в категории до 90 кг.

Посеянный первым в группе Б, спортсмен начал свое выступление со второго круга, где «иппоном» на третьей минуте схватки одолел британца Петгрэйва. В четвертьфинале Халмурзиев десятибалльным броском, правда уже в «голден скоре», расправился с венгром Роландом Гозом, а затем в полуфинале в середине поединка пропустил прием с оценкой «иппон» от будущего чемпиона турнира Маммадли Мехдиева и сошел с дистанции в гонке за «золото».

Зато в утешительных встречах он сумел досрочно одержать победу над дзюдоистом из Нидерландов, чем обеспечил себе место на третьей ступени пьедестала почета наряду с представителем Австрии Вахидом Борчашвили.

Победу в весе до 90 кг праздновал азербайджанец Маммадли Мехдиев, «серебро» завоевал Лука Майсурадзе из Грузии.

Напомним, что Гран-при Хорватии является первым турниром Мировой серии в новом олимпийском цикле. Соревнования в хорватской столице стартовали 24 сентября и проходили в традиционном трехдневном формате. Российские спортсмены на этом турнире завоевали «золото» в категории до 100 кг, «серебро» в весе до 66 кг и две «бронзы» — в категориях до 73 кг и 90 кг у мужчин. Дзюдоистки на этот раз остались без медалей.

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