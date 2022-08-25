Дзюдо

Хусейн Халмурзиев стал призером спартакиады сильнейших в Казани

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Серебряным призером I Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов стал дзюдоист из Ингушетии Хусейн Халмурзиев, традиционно выступавший в категории до 90 кг. Об этом сообщает пресс-служба федерации дзюдо России.

Успешно пройдя два круга, Халмурзиев вышел в полуфинал, где встретился с представителем Чеченской Республики Муслимом Итуевым. В упорной борьбе ингушский атлет буквально вырвал победу у соперника и получил право побороться за «золото» соревнований, однако реализовать шанс не сумел.

Несмотря на серьезный настрой и хорошие шансы на победу, Халмурзиев в финальном поединке допустил ошибки, позволившие чеченскому дзюдоисту Мансуру Лорсанову на четвертой минуте решить исход встречи в свою пользу и взять реванш за полуфинальное поражение земляка. Халмурзиев же остановился в шаге от высшей ступени пьедестала почета.

Напомним, что в Казани завершился турнир по дзюдо в рамках Всероссийской спартакиады сильнейших по летним видам спорта. Соревнования собрали 326 спортсменов из 49 регионов страны.

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