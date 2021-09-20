Хусейн Халмурзиев выступит на Гран-при Хорватии

Он будет защищать честь страны в весе до 90 кг, сообщает федерация дзюдо России.

Напомним, что Хусейн Халмурзиев является двукратным двукратным бронзовым медалистом чемпионатови Европы, а также победителем трех этапов «Мирового тура».

Соревнования в хорватской столице стартуют 24 сентября и завершатся 26. Турнир пройдет в традиционном трехдневном формате. Дзюдоисты в категориях до 90, 100 и свыше 100 кг будут выступать в завершающий день соревнований. Начало финального блока в 17.00 по местному времени, отстающему от московского на один час.