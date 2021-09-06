Ибрагим Барахоев стал победителем Всероссийских соревнований по вольной борьбе

По информации собеседника нашего издания, спортсмену не было равных в весовой категории до 51 кг. Тренируется чемпион в физкультурно-оздоровительном комплексе Малгобека под руководством Рамзана Галаева.

Отметим, что мемориал Ивана Паристого стартовал в Брянске в пятницу, 3 сентября, и завершился в воскресенье. На площадке школы олимпийского резерва «Локомотив» собрались борцы из разных регионов нашей страны. Они разыграли награды более чем в 10 весовых категориях.

Победители и призеры состязаний были награждены медалями и грамотами.