Ибрагим Барахоев стал победителем Всероссийских соревнований по вольной борьбе
Борец вольного стиля Ибрагим Барахоев, представляющий спортивный клуб «Чингиз», одержал победу на проходивших в Брянске Всероссийских соревнованиях памяти почетного железнодорожника Ивана Паристого, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе клуба.
По информации собеседника нашего издания, спортсмену не было равных в весовой категории до 51 кг. Тренируется чемпион в физкультурно-оздоровительном комплексе Малгобека под руководством Рамзана Галаева.
Отметим, что мемориал Ивана Паристого стартовал в Брянске в пятницу, 3 сентября, и завершился в воскресенье. На площадке школы олимпийского резерва «Локомотив» собрались борцы из разных регионов нашей страны. Они разыграли награды более чем в 10 весовых категориях.
Победители и призеры состязаний были награждены медалями и грамотами.