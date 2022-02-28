Ибрагим Баркинхоев стал победителем первенства СКФО по панкратиону

По информации собеседника нашего издания, ингушский спортсмен завоевал золотую медаль в категории до 66 кг. «Ибрагим завоевал путевку на первенство России, которое пройдет в Самаре», — уточнил он.

Отметим, что первенство и чемпионат Северо-Кавказского федерального округа по спортивной борьбе панкратион (классический и традиционный разделы) проходили в Шали с 25 по 27 февраля.