Ибрагим Баркинхоев стал победителем первенства СКФО по панкратиону
Представитель спортивного клуба «Чингиз» Ибрагим Баркинхоев успешно выступил в Чечне на первенстве и чемпионате СКФО по спортивной борьбе панкратион среди юношей, юниоров и мужчин. Об этом нашей газете сообщили в пресс-службе клуба.
По информации собеседника нашего издания, ингушский спортсмен завоевал золотую медаль в категории до 66 кг. «Ибрагим завоевал путевку на первенство России, которое пройдет в Самаре», — уточнил он.
Отметим, что первенство и чемпионат Северо-Кавказского федерального округа по спортивной борьбе панкратион (классический и традиционный разделы) проходили в Шали с 25 по 27 февраля.