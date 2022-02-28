Панкратион

Ибрагим Баркинхоев стал победителем первенства СКФО по панкратиону

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Представитель спортивного клуба «Чингиз» Ибрагим Баркинхоев успешно выступил в Чечне на первенстве и чемпионате СКФО по спортивной борьбе панкратион среди юношей, юниоров и мужчин. Об этом нашей газете сообщили в пресс-службе клуба.

По информации собеседника нашего издания, ингушский спортсмен завоевал золотую медаль в категории до 66 кг. «Ибрагим завоевал путевку на первенство России, которое пройдет в Самаре», — уточнил он.

Отметим, что первенство и чемпионат Северо-Кавказского федерального округа по спортивной борьбе панкратион (классический и традиционный разделы) проходили в Шали с 25 по 27 февраля.

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