Дзюдо

Ибрагим Эсмурзиев стал призером первенства СКФО по дзюдо

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Воспитанник Мурада Богатырева — Ибрагим Эсмурзиев, завоевал серебряную медаль на первенстве Северо-Кавказского федерального округа по дзюдо. Об этом «Ингушетии» сообщил его наставник.

Тренируется борец на базе восьмой школы в административного округа Гамурзиевский города Назрани.

Как стало известно нашей газете, соревнования памяти Джумбера Быкова стартовали в столице Кабардино-Балкарской Республики в субботу.

За 2 соревновательных дня на татами универсального спортивного комплекса «Гладиатор» выйдут более 280 спортсменов в возрасте до 15 лет из всех регионов округа. Они разыграют награды в 18-ти весовых категориях — по 9 комплектов в каждый соревновательный день.

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