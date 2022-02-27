Ибрагим Эсмурзиев стал призером первенства СКФО по дзюдо

Тренируется борец на базе восьмой школы в административного округа Гамурзиевский города Назрани.

Как стало известно нашей газете, соревнования памяти Джумбера Быкова стартовали в столице Кабардино-Балкарской Республики в субботу.

За 2 соревновательных дня на татами универсального спортивного комплекса «Гладиатор» выйдут более 280 спортсменов в возрасте до 15 лет из всех регионов округа. Они разыграют награды в 18-ти весовых категориях — по 9 комплектов в каждый соревновательный день.