ММА

Ибрагим Картоев и Адам Хамхоев успешно выступили на чемпионате России по ММА в Кемерово

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Бойцы из Ингушетии Ибрагим Картоев и Адам Хамхоев показали отличный результат на чемпионате России по ММА, который сегодня завершился в Кемерово, сообщили нашей газете в группе поддержки спортсменов.

По информации собеседника нашего издания, Ибрагим Картоев стал серебряным призером турнира в наилегчайшем весе, а также завоевал путевку на чемпионат мира по данному виду спорта.

Адам Хамхоев, которому удалось дойти до полуфинала, получил право выступить на чемпионате Европы. Тренируются бойцы под руководством Вахи Шанхоева и Магомеда Хамхоева.

Отметим, что чемпионат России по смешанным единоборствам проходил в СРК «Арена» в Кемерово с 4 по 6 июня и был приурочен к 300-летию Кузбасса.

В турнире приняли участие 200 бойцов ММА из 49 регионов России. Они разыграли награды в 10-ти весовых категориях, а также путевки на чемпионаты Европы и мира.

По информации организаторов соревнований, почетными гостями турнира стали легендарные спортсмены: Федор Емельяненко, Николай Валуев и
Константин Дзю.

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