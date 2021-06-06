Ибрагим Картоев и Адам Хамхоев успешно выступили на чемпионате России по ММА в Кемерово

По информации собеседника нашего издания, Ибрагим Картоев стал серебряным призером турнира в наилегчайшем весе, а также завоевал путевку на чемпионат мира по данному виду спорта.

Адам Хамхоев, которому удалось дойти до полуфинала, получил право выступить на чемпионате Европы. Тренируются бойцы под руководством Вахи Шанхоева и Магомеда Хамхоева.

Отметим, что чемпионат России по смешанным единоборствам проходил в СРК «Арена» в Кемерово с 4 по 6 июня и был приурочен к 300-летию Кузбасса.

В турнире приняли участие 200 бойцов ММА из 49 регионов России. Они разыграли награды в 10-ти весовых категориях, а также путевки на чемпионаты Европы и мира.

По информации организаторов соревнований, почетными гостями турнира стали легендарные спортсмены: Федор Емельяненко, Николай Валуев и

Константин Дзю.